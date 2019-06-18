二手漫畫藏原主人求救字條 內容超黑暗他嚇歪PO網

2019-06-18 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本網友日前在推特發文，說自己在二手書店買了一套漫畫，沒想到書內竟藏了許多寫著可怕內容的紙條，如：「你在看這本書的時候，代表我已經死了」、「去死吧」，黑暗內容讓網友看了直呼超恐怖。

日本網友「党和」日前在推特發文，說他最近從亞馬遜二手書店購買了《赤腳阿元》的全套二手漫畫，沒想到卻在書內發現許多寫著黑暗、憂鬱內容的可怕紙條。

原擁有者在紙條中透露，自己正在接受精神治療，卻被醫生帶去做「人體實驗」，每月換不同新藥實驗，現在正在吃欣百達（一種治療憂鬱症的藥物），但病情卻惡化了，還寫：「這紙條是我活著的證據，請你好好看」。

「党和」翻開其他本漫畫，陸續發現寫著：「救救我」、「我不是你的玩具」、「去死吧」的紙條，全都是2013年時寫下的。讓「党和」最害怕的是，他目前正在吃的藥也是欣百達。

「党和」將這段經歷放到網路上後，在推特上引起熱烈討論，「藥的副作用這麼強嗎？」、「患者可能把吃藥當成人體實驗了」、「咦？你是認真的嗎？這只是有人虛構出來的笑話吧」、「應該是個惡作劇」。

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