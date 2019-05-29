北科大團隊研發90秒AI診斷憂鬱症傾向 準確率8成以上

2019-05-29 14:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕國立台北科技大學教授劉益宏團隊，開發出用AI檢測憂鬱症傾向的腦波輔助診斷系統，檢測只要90秒、準確率高達8成，今年3月才剛獲投資成立公司「宏智生醫科技」，已經被列為估價超過億元的潛力新創公司，並在今年InnoVex國際新創特展展出。

科技部推動成立的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA），今年在InnoVEX展覽中號召科技部相關計畫下，海內外79個團隊，展出3大主題，包含未來生醫、智慧生活和科技新創，其中更有13個新創團隊募資或估值已破億，在展館中組成「億元步道」。

劉益宏團隊也是億元步道團隊之一，他指出，目前醫生診斷憂鬱症都是仰賴量表和訪談來評估，6年前開始他們跟台大醫院合作，精神科醫生提出需求，他們認為憂鬱症患者的大腦活動異常，如果能用腦波檢測會是最直接診斷的方式，因此團隊投入研發，已經在台大醫院和美國哈佛醫學院做過臨床試驗，接下來將申請美國FDA醫療器材認證。

研發工程師彭韋皓說明，這套系統透過8個電極接收腦波訊號，受試者經過測試後，90秒就能產出報表，測量是否有憂鬱症傾向，這是與台大醫院和美國哈佛醫學院合作訓練的模型，收集有無憂鬱症的腦波資料後，用演算法抽取腦波特徵，訓練AI判別憂鬱症傾向，準確率高達80%以上。

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