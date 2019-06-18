捨身救人義士銅像41年後重現 雙胞胎弟感動見證

2019-06-18 19:26

［記者洪美秀／新竹報導］讓沉寂41年的捨身義士許榮燦銅像重現、雙胞胎弟弟許榮榿現身見證。新竹市港南運河風景區週日啟用，市府城銷處在整理公園過程中，發現這座豎立在一堆草叢中的「許榮燦義士」銅像，除重新整理，更立故事碑，請來許榮燦的雙胞胎弟弟許榮榿見證這段英勇救人的故事，也讓港南運河風景區多了歷史意義。

城銷處表示，41年前的5月5日，新竹市建華國中兩名學生在市郊海埔新生地危險區游泳，因不諳水性，被捲入驚濤駭浪中，此時國軍戰士許榮燦路過該處，立刻躍入海中，捨己救人，許榮燦將二人救起後，卻因精疲力竭，不幸被巨浪吞噬。

而許榮燦是新竹人，民國45年生，天生熱心耿直，且急公好義，卻不幸英年早去，但其愛國愛民的軍人精神，及其成仁取義的傳統美德垂範後世，為人景仰。

在許榮燦過世後，為感念其義行，便以許榮燦年輕的樣貌，邀聘藝術家賈方元費時經年，塑造義士的銅像，並豎立在港南運河附近公園，不過這座銅像卻默默在海濱的一角待了數10載，甚少人了解這段故事及歷史。

市府城銷處長顏章聖說，在港南運河公園進行整修時，就希望找回義士的家人，希望讓市民、孩子知道這段故事，也賦予公園新的意義，後來經民政處協助，終於找到許榮燦的孿生胞弟許榮榿到場來見證哥哥的義行。

再度看到哥哥的銅像，許榮榿說，當年22歲的哥哥古道熱腸，救人犧牲，家人雖很難過，但也感到驕傲，因為他跟哥哥是雙胞胎，所以銅像是按照他年輕時的樣子製作，如今看到銅像被擺放港南運河的明顯處，很開心這段生命故事，被傳頌下去，也以哥哥為榮。

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