為恭雁行居家醫療 3年守護7千行動不便病患

2019-06-18 15:20

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣邁入高齡化城市，許多銀髮長輩有就醫需求，但卻常受限行動、交通不便等問題，無法獲得妥善醫療照顧；對此，財團法人為恭紀念醫院的居家醫療服務團隊，號召院內醫療菁英走入社區，3年內收案518個案、服務近7000人次，也讓許多阿公、阿婆們備感窩心，直呼「你們來了，我就放心了！」

頭份市84歲朱姓老翁罹患失智症，平時皆依賴年邁妻子照顧，但1年前又因急性腦中風導致行動不便，每月定期回診遂成為奶奶最大困擾，為恭醫院將老翁納入居家醫療服務個案，陸續提供醫師、居家護理師照護，而近期老翁失智情況惡化，經醫療團隊評估後，協助轉入安寧居家醫療階段，提供完整安寧療護，減緩家屬照護負擔。

為恭醫院家醫科主任湯夢彬表示，服務對象包含南庄、三灣、頭份、竹南、造橋、後龍等行動不便的鄉親，幾乎每日皆要出診，近期遇到暴雨時仍風雨無阻，深入山區偏鄉，全身被淋成落湯雞，還得克服網路收訊不佳等問題，但政府提供足夠的資源補助，再加上能走進社區服務急需幫助的患者，成就感更加倍。

為恭醫院長期照護課長周秀玲指出，衛福部積極落實醫療分級制，鼓勵各地醫療院所配合雁行服務，讓病患養成小病至診所、大病至醫院的觀念，避免醫療資源浪費，而院方也秉持懸壺濟世理念，搭配長照2.0政策，與各診所、社區、鄰、里長合作，讓專業醫療深入各家戶中。

周秀玲說，政府提供充足資源，凡家中有行動不便的患者，皆可向院方預約居家看診，且僅需支出77元部分負擔，就可有專業醫師到府診斷，歡迎民眾多加利用。

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