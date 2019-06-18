突檢五股垃圾山 侯友宜宣示：業者勿挑戰執法決心

2019-06-18 15:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天早上無預警率領環保局、警察局、拆除大隊、地政局、農業局等相關局處至五股垃圾山地區，稽查違法業者，當場查獲非法土資場違法運作，聯絡新北地檢署協助偵辦，更指示相關局處要求業者恢復地貌原狀，並責成拆除大隊強制拆除違章建築。

侯友宜表示，今天稽查的集立環保有限公司疑租借土地挖除原有土方變賣，並傾倒來源不明的泥漿回填，違反廢棄物清理法規定，先前已移送地檢署偵辦，業者卻無視公權力繼續營運。

環保局表示，稽查作業另查獲永洲開發有限公司違反水污染防治法規定，當場告發，另也同步針對其他5家違法業者，如涉及違建部分將強制拆除，並命土地所有人應依區域計畫法規定辦理，不得再有非法破壞國土行為。

環保局表示，公安小組到場稽查時，違法業者拒不開門，只好透過空拍機蒐證，發現該場內部有持續作業之情事，犯行重大，市長也指示蘆洲分局偵查隊，應會同檢察官對該廠主動查察，並建請從重起訴。

侯友宜強調，提供安居樂業的環境是他對市民的承諾，不法業者千萬不要挑戰市府強力執法的決心，要求市府所有相關單位硬起來，全面查察不法業者，讓新北市的環境及城市景觀不再遭受破壞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法