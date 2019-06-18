竹市港南運河風景區大改造、週日春遊就來這

2019-06-18 14:20

［記者洪美秀／新竹報導］改頭換面的港南運河風景區完工了，將結合竹市春遊系列，本週日、23日舉辦PUSHBIKE港南親子運動日活動，市長林智堅今天說，港南風景區的變化讓他大吃一驚，徹底改變原有的景觀風貌，新增親子滑步車休憩區，且有新的自行車驛站，將成為17公里自行車道最佳的中繼景點，邀請市民來見證港南風景區的改變。

林智堅說，他上任後活化17公里海岸線沿途景觀，透過爭取前瞻計畫補助6240萬元進行「港南運河親水再造計畫」，除設置淨化濕地、栽植水生植物等方式來淨化港南運河的水質，也設置8座親水平台、步道重整、無障礙及親子廁所、和兒童交通公園PUSHBIKE體驗區、更有共融式遊憩區和自行車驛站，完整的休閒遊憩設施，都讓港南風景區呈現不同的面貌。

林智堅說，港南運河風景區除完成景觀改造工程，接下來會進行水質改善，也會引進親水活動，就像青草湖般，未來港南運河也會引進獨木舟的親子水上活動，提供親子多元的休憩選擇。

林智堅說，未來港南運河風景區，除可騎單車，更可以玩獨木舟，會是「水陸兩棲」休閒兼運動的最佳去處，更可體驗沿線的生態。

而市府也因應港南運河風景區嶄新啟用，本週日、23日舉辦春遊系列港南運河親子運動日活動，號召北台灣超過100位2歲到6歲小騎士報名參加PUSHBIKE大賽，並有YOYO家族哥哥姊姊見面會、魔術馬戲泡泡秀演出、免費闖關體驗換摸彩券、親子手作、吃喝玩買熱鬧市集等，歡迎市民一起來春遊港南運河風景區。

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