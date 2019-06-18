有機種出「醜」芒果 屏東青農做果乾找出路

2019-06-18 14:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮40歲的青農曾國揚，揹著割草機除草，堅持不灑農藥不施肥，兩年來透過自然農法克服蟲害問題，將原本的檳榔園成功轉型為「夏雪」芒果園，近日更取得有機認證，儘管芒果表皮仍有蟲害情形，賣相不佳，曾國揚仍堅持做有機，並將重心放在果乾製作，在網購通路上推出有機芒果乾，常常供不應求。

原從事土木工程的曾國揚，6年前加入屏東縣政府辦理的農業課程，一邊上課、一邊工作，後來決定響應政府政策，將家裡約8分地的檳榔園改種新品種芒果「夏雪」，並返鄉投入務農行列。

曾國揚說，「夏雪」的口感、香氣不輸給愛文，所以當時就想要以新的品種加入市場，剛開始他也是噴藥、施肥，直到2年前碰到從事自然農法的朋友，鼓勵他不要噴藥，經過縣府的課程、農友的協助，他開始以生態為師，選擇用更自然的方式管理果園。

曾國揚表示，申請有機的過程相當艱鉅，常常草長得比樹還要高，也因為堅持不灑農藥不施肥，導致蟲害嚴重影響果實，斑斑點點的芒果幾乎體無完膚，「要賣出去真的很困難」，因此他透過加工改善銷售困境。

為了讓消費者吃得安心，曾國揚取得有機認証，並自製加工果乾，讓賣相不佳的有機芒果也能充滿商機，曾國揚說，雖然果皮沒辦法很完美，但他知道，有機的栽種是對環境與人雙贏的作法，他會繼續以生態為師，並為醜芒果找出路。

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