中華郵政主管雙重加薪？ 林佳龍：有助人才升遷流動

2019-06-18 12:37

〔記者歐素美／台中報導〕中華郵政員工調薪，引發主管雙重加薪疑慮，交通部長林佳龍今天對此表示，中華郵政有新舊制，採用不同計算標準，這次加薪是朝兩制變一制、雙軌同軌化，這對公司吸引人才跟同工同酬是有幫助的，有助人才升遷流動。

林佳龍今天出席「台中美荔行銷國際：台中荔枝啟運行銷記者會」，會後接受媒體訪問，針對中華郵政調薪問題指出，中華郵政在公司化過程中，員工有新、舊兩制，舊制跟新制在主管加給上不一樣，新制只有舊制的7成65，導致很多人不願增加工作負擔。

林佳龍指出，從人才的升遷流動來講，能夠兩制變一制，雙軌同軌化，對公司吸引人才、同工同酬是有幫助，工會有此建議，董事會也會加以考量。這次加薪，愈基層，尤其是新制的部分有到3%，舊制的相對比較少一點，希望慢慢整合成一制，工會也做了說明，我想社會大眾了解之後，從公司治理的長期角度來講，這是一個對的方向。

針對外界質疑中華郵政主管有雙重加薪的疑慮？林佳龍說，不會，工會有他們長年的主張及計算基礎，新制跟舊制採用不同計算標準，新制一體適用，會增加3%的薪資，主管部分就是跟舊制一樣，不會同工不同酬，沒有大家擔心的問題。

林佳龍強調，他擔任交通部長，針對交通部所屬事業單位，都希望能夠善待員工，不只是中華郵政、台鐵等事業單位，有盈餘就優先分配給員工，越基層的他越重視。

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