到台中行銷荔枝 林佳龍：我是網紅

2019-06-18 12:22

〔記者歐素美／台中報導〕上銀科技與中興大學合作研發荔枝「保色防失水」技術，今年是第二年將台中荔枝行銷日本，交通部長林佳龍今天出席「台中美荔、行銷國際」啟運記者會，笑稱自己是「擁有66萬粉絲的網紅」，且交通部長負責航運，讓台中荔枝如期如質到達市場。

上銀科技與中興大學合作研發荔枝「保色防失水」技術，今年透過台灣省青果運銷合作社，將輸運9公噸台中荔枝到日本行銷。

交通部長林佳龍今天出席外銷啟運典禮，他表示，過去擔任台中市長時促成台中荔枝外銷日本，現在擔任交通部長，就要負責航運物流，讓它可以如期如質的到達市場，「同時我是擁有66萬粉絲的網紅，所以今天也來行銷台灣的荔枝」，希望大家多多採購，出口業績能夠長紅。

林佳龍說，因女兒愛吃荔枝，在家裡最幸福的時光就是剝荔枝給女兒吃，荔枝有季節性，雖然今年受氣候影響荔枝減產、價格高，但現在大家食量都不大，買一盒食用或送朋友也是很好的方法。

林佳龍說，荔枝外銷好不容易打通日本市場，一定要做個3、5年，今年荔枝因氣候關係產量價格高，但在上銀科技的推動下，依然有穩定外銷的量，農委會跟台中市政府也支持，讓農民有穩定的價格，要打通一個市場很不容易，消費者要認識一個品牌，也會期待每一年都有，外銷一定要依契約行使才有信用，今年外銷日本是第二年，第三年若能持續推動，這個市場就成為穩定的市場。

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