林佳龍發文分享綠川再次得獎 網友喊「回來台中」

2019-06-17 09:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中綠川整治再添榮耀，獲全球卓越建設首獎。前市長林佳龍在臉書發文說，過去改造綠川，不只讓河川變乾淨，更希望綠川變成一個「品牌」，帶動舊城區。現在綠川旁的便利商店就用綠川品牌元素打造立面，是綠川美學浸潤的結果。文章貼出後，網友留言「為什麼台中市長不是林佳龍…我哀桑」、「你給我回來台中，now!!!!!」。

綠川整治去年2月完工啟用後，吸引中外遊客，成為台中市區熱門景點，迄今獲獎不斷，從國內的國家卓越建設獎到公共工程金質獎。去年獲全球4大設計獎的日本優良設計獎（Good Design Award）「百佳賞（Best 100）」，這次再代表台灣奪下「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎殊榮。

林佳龍發文寫到，「綠川，正一點一點翻轉舊城區。」他在台中市長任內整治綠川，除了水乾淨、水安全、可親近，更期待綠川這個「品牌」，能改變中區的面貌，為舊城注入新生命，為城市帶來光榮感。

如今，綠川的「立面翻轉」正在發生。這間全家便利商店，將側門面向綠川旁，除了美化牆面，還掛上大大的綠川標誌，是綠川美學浸潤的結果。

林佳龍也分享綠川再次得獎的好消息。指這次綠川榮獲的是2019全球卓越建設獎（FIABCI World Prix D'excellence Awards）最佳環境文化類金獎，這座獎項有全球建築界奧斯卡美譽，綠川以治水工程結合河川品牌，帶動舊城區再生的設計理念而得獎，真的非常難得可貴。

他強調，重生的綠川將繼續乘載城市的歷史文化，更重要的是，這代人終於可以跟祖父輩一樣與綠川親近、互動、連結，進而產生情感，城市拾回這顆掉落的音符，將譜出更美的旋律，他也為曾經的付出感到驕傲。

林佳龍發文後，網友紛紛留言：「當時的水利局及設計施工團隊真的很拚啊~應得的榮耀~」、「台中選民欠你一個公道⋯」、「龍龍市長部長，快點回來拯救你我的台中」、「你離開後… 台中市好像就沒市長了 感覺都在荒廢中」、「台中人用選票讓綠川回到4年前呢，真棒」、「阿龍您在台中的時候，我深深為自己是台中市民感到驕傲，因為我一直看的台中再改變，而現在…唉。」

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