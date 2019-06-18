「有黑點飛來飛去」恐是飛蚊症！輕忽易釀視網膜剝離

2019-06-18 09:32

〔記者方志賢／高雄報導〕一名國中英語女老師，長期看東西感覺「有黑點飛來飛去」，後來眼前黑點變黑線，她以為工作太累，拖了1個月就醫，已視網膜剝離；另名1000度近視男性，也有「飛蚊症」，因視野缺損，就醫視網膜的黃斑部已剝離，緊急安排手術治療。

教育部國教署學童視力保建計劃主持人、高雄市長庚醫院眼科部主任吳佩昌表示，「飛蚊症」是視網膜剝離最常見的前兆，不可輕忽，「不管哪種蚊子？」都要經檢查，確認視網膜沒有破洞、裂孔或出血，不會造成視網膜剝離，只是單純玻璃體老化，「這些蚊子才能與你和平共處。」

吳佩昌說，一名30多歲英文老師，近視400多度，過去曾因「飛蚊症」就醫，後來飄來飄去的黑點變垂直黑線，因工作繁忙，拖了1個月才就醫，經檢查已視網膜剝離，並侵入視網膜中央的黃斑部，緊急接受鞏膜環扣手術。

吳佩昌表示，另名近視1000度男性，日前出現「飛蚊症」，隔幾天又視野缺損，黑影遮住視力，經檢查已視網膜剝離，而視網膜破洞、裂孔引起「飛蚊症」，只要3到5分鐘雷射，把破洞補起來就沒事了，若惡化致視網膜剝離，就必須接受全身麻醉的手術。

吳佩昌強調，視網膜剝離連同黃斑部也受損，即使手術將視網膜成功貼回去，但因感光細胞受損，約60%的病患視力恢復不到0.4。

前些日子曾有報導吃鳳梨可改善飛蚊症，吳佩昌說，目前沒有醫療研究證明食療對飛蚊症有效，他提醒民眾若有「飛蚊症」現象，趕快就醫，確認視網膜沒有破洞、裂孔或出血，否則一旦惡化成視網膜剝離，盡管手術成功率都可達80%到85%，但仍5％的病人最後還是會失明。

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