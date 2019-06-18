今炎熱高屏恐破36度高溫 各地慎防過量級紫外線

2019-06-18 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日各地天氣大致為多雲到晴的穩定天氣，只有在中南部沿海地區有零星短暫陣雨，中午過後各地仍有熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，其中又以山區降雨機率較高，下午外出記得攜帶雨具備用。

各地留意午後局部雷陣雨

氣溫方面，預測今天各地氣溫偏高，氣象局也針對高雄、屏東發布高溫黃色燈號，包含2縣市近山區或河谷，在中午前後會有36度以上高溫。至於西半部地區及宜蘭高溫約達34至35度，花東高溫也有32、33度，尤其在台北盆地、中南部近山區的河谷地區會更高一些，各地紫外線指數易達過量或危險級，外出請注意防曬並多補充水份以避免中暑。

此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

空氣品質部分，今日環境風場轉為西南風，空氣品質將逐漸改善，但中部以北為下風處，仍易有污染累積，午後亦須留意光化作用影響；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週三（19日）太平洋高壓影響，各地天氣穩定炎熱，大多為多雲到晴的天氣，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地也可能有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部地區及東北部高溫約達34至35度，東部及東南部高溫也有32、33度。

週四、週五（20日、21日）由於西南風開始增強，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，但午後有局部短暫雷陣雨；由於西南風過山沉降增溫，週五（21日）東南部地區有焚風發生的機率，請多留意作物維護。

週六至下週一（22至24日）由於鋒面位於台灣北部海面，天氣變得更不穩定，降雨機率也會提高一些，西半部及東北部地區易有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有可能有局部短暫陣雨，請留意氣象局發布的最新資訊；氣溫方面，雖然水氣增多，但因降雨仍有空檔，各地基本上較悶熱，高溫大多在30度以上。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 35 28 ~ 35 26 ~ 32

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