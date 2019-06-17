亞洲青少年競技體操錦標賽台灣隊女子5金 她包辦4金！

2019-06-17 20:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，金湖國中15歲的黃子星在蒙古烏蘭巴托舉行的第1屆亞洲青少年競技體操錦標賽，與隊友攜手摘下女子團體組冠軍，個人在女子跳馬、高低槓、地板、全能也勇奪4面金牌，是全場最大贏家，備受關注。

縣府指出，台灣隊在女子組共得5金1銀，除了團體組第1名，金門籍選手黃子星囊括4面金牌，殊為難得；她預計下周前進匈牙利參加世界青少年體操錦標賽，繼續為國爭光。

縣府指出，12日至15日在蒙古烏蘭巴托舉行的第1屆亞洲青少年競技體操錦標賽，邀請亞洲各國14至15歲的女子選手參加，這些選手大部分在明年的東京奧運都能滿足參賽年齡，因此這次比賽，也被視為備戰奧運前，對新秀選手能力的檢視。

縣府表示，台灣隊有6名女子選手參賽，第1天的團體比賽中，黃子星就與隊友共同獲得團體第1名，為台灣隊在這次亞青賽開了好彩頭，士氣大增。同時，黃子星以48.35的成績獲個人的全能冠軍，所有單項進入決賽。

黃子星在跳馬比賽中亮出前手屈體180度的升級，地板項目以屈體兩周、直體後空翻1080度、團身前空翻接轉體720度和直體後空翻900度，3個長串將難度分提高至4.8分，憑藉穩定發揮和難度優勢，再為台灣隊拿下3面單項金牌。

賽後黃子星謙虛地將榮耀歸功於她的母親兼教練梁萍長期以來的訓練和照顧，還有國訓中心、金門縣政府對她的支持和幫助，並以能代表國家隊和金門體操隊為榮。

黃子星將於27日至30日將參加匈牙利舉行的世界青少年體操錦標賽，她說，很期待能與來自世界各國同齡的優秀選手同場競技，會盡全力表現出最好的水平，並從收穫與經驗中更上一層樓，為國爭光。

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