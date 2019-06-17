秋行軍蟲入侵高雄 韓國瑜建議：中央儘速研擬IPM

2019-06-17 19:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市彌陀區一處玉米田今發現秋行軍蟲幼蟲，市長韓國瑜傍晚親自召開跨局處緊急應變會議，建議中央儘速研擬「綜合病蟲害管理」（IPM）及開發台灣適用之性費洛蒙。

韓國瑜受訪表示，今天下午3時59分在彌陀區玉米田發現第一隻秋行軍蟲，5時40分緊急召開秋行軍蟲防疫工作會議，擔心會對農作物造成巨大傷害，所以他們都很緊張。

韓國瑜今主持秋行軍蟲緊急應變中心第2次會議，邀集新聞局、環保局、警察局、民政局、研考會、災害防救辦公室等單位召開緊急應變中心第2次會議，並接續參加中央召開的秋行軍蟲災害防救第4次會議，顯示市府團隊全力防治秋行軍蟲的決心。

韓國瑜表示，市府接獲第1件確認案件後，各相關局處仍應協助分工事項，要求全體同仁積極配合中央防疫措施，責成各區公所及農業局還是要持續巡查疫情，並指示應特別加強臨近台南及屏東的幼嫩玉米田及有機田區巡查，倘有疫情仍應迅速回報。

韓國瑜建請中央儘速研擬秋行軍蟲IPM（綜合病蟲害管理），以提供各縣市政府輔導農友執行，並建議中央儘速與學術單位合作，開發出台灣適用的性費洛蒙，未來免費提供農友使用。

由於秋行軍蟲體藐小，又是夜行性昆蟲，非常需要民眾細心觀察，韓國瑜再次呼籲目前種植腰際以下幼嫩玉米植株的農民或民眾，請務必細心觀察，如有發現可疑害蟲，請通報人拍攝蟲體頭部、背部或是成蟲翅膀清晰照片，並提供發生地點及連絡人資訊，可協助政府快速鑑定。

農委會鼓勵通報機制持續至6月21日止，每筆通報獎金1萬元，同一地號以第一筆通報為主，並限定在農業生產區。通報專線有防檢局0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書或動植物防疫檢疫局Line@，或撥本市1999市民服務專線或農業局植物防疫及生態保育科7995678轉6159、6167。

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