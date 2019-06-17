有救！ 孩子沉迷網遊險退學 親子諮商重拾溫暖

2019-06-17 17:28

〔記者王俊忠／台南報導〕1名高三男學生從國中到高中一直沉溺網路遊戲，手機幾乎終日不離身，連上課也在打電玩，學業成績差，不僅被記過、還面臨退學危機。父母察覺代誌大條、帶孩子求醫。身心科醫師診斷後指這是世衛組織（WHO）認定的「電玩失調症（gaming disorder）」，對學生做心理治療、訂合理的改善目標，3、4個月後偷玩電玩失調的病情大有改善，後來順利畢業。

台南市立醫院身心科醫師粟寧表示，這名高三生從國中到高中階段，不論在家裡或到學校，幾乎整天在玩手機電玩，診查認定是2018年世界衛生組織國際疾病分類第11版的電玩失調症，是手機遊戲玩過頭、致身心狀況出問題，已被世衛認定是種疾病。

粟寧觀察患者父母都有工作，彼此對管教孩子態度不一致（一鬆一嚴），使患者無所適從；患者父母長期意見分歧也產生爭執、不滿，孩子就藉電玩逃避失和的家庭氣氛。粟醫師協調患者父母也接受伴侶諮商治療，原本對管教孩子的分歧態度漸趨於一致，能和孩子達成共同約定的目標。

學生父母與孩子訂出學業不能被當、不能延畢的合理目標，約3、4個月時間就讓孩子偷打電玩的行為有明顯改善。

粟醫師指出，電玩失調症有4項觀察指標︰1、終日玩電玩時間要連續達12個月；2、玩電玩的次數、時間、頻率難以控制；3、玩電玩會優先超越其他興趣或日常生活；4、玩到出現如影響學業、工作、家庭、人際關係等負面效果時，依舊我行我素、持續玩手機遊戲。

醫師提醒，如果家中孩子、親友有4類指標情形，需要進一步就醫診治。在預防作為上，他提醒患者父母要跟孩子建立良好親子關係，讓孩子感到父母是真正關心，其次是父母要了解孩子手機遊戲內容，對孩子有同理心，最後再設定適當限制，這樣就不會玩到脫序。

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