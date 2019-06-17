核廢料是寶可再利用？ 陳弘美批馬英九散播謠言

2019-06-17 12:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣是否使用核電一直是熱烈討論議題，甚至已經封存的核四，出現重啟的聲音，前總統馬英九也曾主張核廢料處理不困難，還可以回收利用。但地震國告別核電日台研究會會長陳弘美今天批評，馬發言讓台灣民眾失了顏面，核廢料不僅無法處理，發電成本也很高，馬在散播謠言。

地震國告別核電日台研究會上週五及今日舉辦「日本當事人撲滅核電假新聞」系列活動，邀請日本眾議員山崎誠、全國地方議員政策中心所長上原公子等人現身說法，介紹日本的現實狀況。

陳弘美指出，要使用核電，能不能處理核廢料是關鍵，但事實上台灣沒辦法處理，卻一直使用核電，就像口袋沒錢卻要去餐廳吃飯，這是不合法的。她批評，擁核方知道公投要過，核廢料這關一定要騙過去，所以由馬英九帶頭散播謠言，說出「核廢料是寶，世界都在做再生利用」、「核廢料可以埋在山凹」等。

也身為能源專家的山崎誠表示，日本政府構思將核電運轉產生的鈽跟鈾，製作出燃料，循環再利用，看起來是非常理想的架構，所以有人說它是寶。但事實上所謂再處理工程，日本根本還沒啟動。他提到再處理工廠1993年就動工，完工時間已延24次，最新的時間表是2021年上半年完工。在經費上，總共需要13兆日圓，而後續還需要花2.3兆日圓建置燃料加工廠，經費之高推動起來已無現實性，國內普遍建議直接處分掉。

但要處分的話，就是埋在地底，陳弘美指出，以芬蘭為例，核燃料埋在地底350公尺深處，距離首都赫爾辛基有300公里，且該地地質長達18億年未發生過地震，台灣是否有這樣的條件？

山崎誠則說明日本的現況，要找到當地居民同意可埋的地方，所以一開始採用志願者方式，但大家都反對，沒有人願意，後來就改變成政府出面尋找，做了一個科學特性地圖，最後找出大約有3成地方適合埋，包括東京、橫濱都在範圍內，日本政府在各地舉辦說明會，還得要發錢給民眾才能免強湊足參與人數，主因還是在核廢料的半衰期長達10萬年。

對於擁核派常以「核電成本最低」當作護航理由，山崎誠舉出2018年年底美國最新發布資料，核電發電成本每度為15.1美分，高於其他主要發電方式，火力燃煤成本為每度10.2美分、火力天然氣每度為5.8美分、太陽能為每度4.3美分、陸上風力為每度4.2美分。他解釋，核電會最高，是因為計算成本不能只算發電，還要去算後端成本，包括核廢料處理費用、因應可能災害的安全提升費用等，若是發生核災事故，還有後續處理費，核電使用已經不具有經濟性。

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