核廢料是寶可再利用？ 陳弘美批馬英九散播謠言
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日本眾議員山崎誠受地震國告別核電日台研究會之邀到台灣說明日本現況。（記者楊綿傑攝）

日本眾議員山崎誠受地震國告別核電日台研究會之邀到台灣說明日本現況。（記者楊綿傑攝）

2019-06-17 12:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣是否使用核電一直是熱烈討論議題，甚至已經封存的核四，出現重啟的聲音，前總統馬英九也曾主張核廢料處理不困難，還可以回收利用。但地震國告別核電日台研究會會長陳弘美今天批評，馬發言讓台灣民眾失了顏面，核廢料不僅無法處理，發電成本也很高，馬在散播謠言。

地震國告別核電日台研究會上週五及今日舉辦「日本當事人撲滅核電假新聞」系列活動，邀請日本眾議員山崎誠、全國地方議員政策中心所長上原公子等人現身說法，介紹日本的現實狀況。

陳弘美指出，要使用核電，能不能處理核廢料是關鍵，但事實上台灣沒辦法處理，卻一直使用核電，就像口袋沒錢卻要去餐廳吃飯，這是不合法的。她批評，擁核方知道公投要過，核廢料這關一定要騙過去，所以由馬英九帶頭散播謠言，說出「核廢料是寶，世界都在做再生利用」、「核廢料可以埋在山凹」等。

也身為能源專家的山崎誠表示，日本政府構思將核電運轉產生的鈽跟鈾，製作出燃料，循環再利用，看起來是非常理想的架構，所以有人說它是寶。但事實上所謂再處理工程，日本根本還沒啟動。他提到再處理工廠1993年就動工，完工時間已延24次，最新的時間表是2021年上半年完工。在經費上，總共需要13兆日圓，而後續還需要花2.3兆日圓建置燃料加工廠，經費之高推動起來已無現實性，國內普遍建議直接處分掉。

但要處分的話，就是埋在地底，陳弘美指出，以芬蘭為例，核燃料埋在地底350公尺深處，距離首都赫爾辛基有300公里，且該地地質長達18億年未發生過地震，台灣是否有這樣的條件？

山崎誠則說明日本的現況，要找到當地居民同意可埋的地方，所以一開始採用志願者方式，但大家都反對，沒有人願意，後來就改變成政府出面尋找，做了一個科學特性地圖，最後找出大約有3成地方適合埋，包括東京、橫濱都在範圍內，日本政府在各地舉辦說明會，還得要發錢給民眾才能免強湊足參與人數，主因還是在核廢料的半衰期長達10萬年。

對於擁核派常以「核電成本最低」當作護航理由，山崎誠舉出2018年年底美國最新發布資料，核電發電成本每度為15.1美分，高於其他主要發電方式，火力燃煤成本為每度10.2美分、火力天然氣每度為5.8美分、太陽能為每度4.3美分、陸上風力為每度4.2美分。他解釋，核電會最高，是因為計算成本不能只算發電，還要去算後端成本，包括核廢料處理費用、因應可能災害的安全提升費用等，若是發生核災事故，還有後續處理費，核電使用已經不具有經濟性。

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