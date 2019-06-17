「花見京都」創作展 今起高雄見

2019-06-17 10:20

〔記者張忠義／高雄報導〕「花見京都 珠繡包與服飾創作展」今天起在新光三越高雄左營店11樓文化會館展開，此次展覽與實踐大學服飾設計與經營學系學者合作，以珠繡包為展覽主題並結合服飾創作，邀請您享受這趟時光旅遊，每個日本珠繡包的圖文故事，在靜謐的時光感受日本京都風情。

本次展覽特別邀來實踐大學服飾設計與經營學系黃崇信助理教授策劃展覽，現場《花見京都 珠繡包與服飾創作展》分為七大展區，以京都知名景點帶出日本珠繡包各其特色。

百年匠藝手工珠繡包，典雅呈現京都昔日景色，見證一段段夏日盛世祭典-祇園祭萌芽的故事，隨著京都藝妓乘著人力車從清水寺出發，途經八坂神社、銀閣寺、平安神宮、金閣寺、嵐山渡月橋，最後返抵花見小路，在本館11F文化會館，透過120款珠繡包與景點的結合，帶您享受這場知性之旅。

珠繡包款花色多樣，大小不一，儘管風格多變，各個珠繡包仍能看見日式風味，花見小路展區內有最大型的珠繡包款、八坂神社以花卉為主題，其中有款工法十分精湛，將平面珠繡作成3D款，可見立體菊花。美麗精采的展覽，邀您一同欣賞。

展區門口擺放超卡哇伊日式和服及二尺櫻花樹，讓您在櫻花樹下，搖身成為日本女孩；且展內特別規劃日式庭院「枯山水」造景，以及高三尺日本神社象徵「鳥居」座落於八坂神社、金閣寺與銀閣寺展區內，讓您不用遠飛日本，也享有日式氣氛！

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