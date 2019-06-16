孫繼正抗議挨告 教育部駁：性平教育不應淪為政治手段

2019-06-16 20:39

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠向警政署舉報，指安定力量主席孫繼正散布關於性別平等教育的不實謠言，孫繼正今天發表聲明，指責教育部長潘文忠妨礙他參選，明天將赴教育部前陳抗下辯論戰帖。教育部則發新聞稿駁斥，指性平教育不應淪為政治操作手段，為堅決捍衛性別平等教育。未來對於在公開場合針對性別平等教育的造謠者，教育部仍將持續依社會秩序維護法向警方進行舉報。

教育部長潘文忠在6月14日行文內政部警政署，依社會秩序維護法，舉報孫繼正先生於6月8日在花蓮散布關於性別平等教育的不實謠言，目前該案已由警察機關處理調查中。

孫繼正今天發聲明表示，潘文忠妨礙他參選，杜撰出莫須有的妨礙社會安寧指控一事，他深感遺憾，潘告發他觸犯社會秩序維護法第63 條第5款，「批判政府的言論自由」與「社會公共利益 」之間的分寸拿捏判斷是以有無達到「足以影響公共安寧之程度」及其言論「是否具備真實性」這兩項要件。

孫繼正聲明表示，他8日在花蓮政治活動中，向人民報告教育部未依照公投第11案決議、於國中小教育階段不實施 「同志教育」，並向人民說明「性平教育」不適齡的地方包括「男男性行為」與「多人性行為」等不當內容，都是家長發現的具體事實，目的是希望政府保護孩子、家長及老師。他明天也要到教育部前陳抗，向潘文忠下辯論戰帖。

教育部則發新聞駁斥，強調教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容，且站在教育工作者的立場，教育部有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。

教育部主張，性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視，強調教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。

教育部聲明，對於製造性別平等教育之假消息，刻意造成社會恐慌，企圖扭曲性別平等教育價值及真義的行為，教育部會堅決捍衛性別平等教育。未來對於在公開場合針對性別平等教育的造謠者，教育部將持續依社會秩序維護法向警方進行舉報。

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