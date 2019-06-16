台灣畫壇第1人 洪政東將赴中國5大博物館展出

2019-06-16 16:02

〔記者張忠義／高雄報導〕今年4月至5月獲邀在「全球最大藝術家個人美術館」李自健美術館展出150件油畫作品，創下媒體報導數最多的台灣美術家第一人，國內知名藝術家洪政東老師，7月起又再度獲邀至中國5大博物館進行展出，成為台灣畫壇的第一人。

洪政東說，他只是去探路，希望他的摸索，將作為台灣藝術家橋接大陸藝術界的開始，替台灣藝術家開拓新天地。他說，憑著一股藝術熱情的憨勁，一如他專職藝術創作50年的拚勁。感謝大陸各美術館的熱情邀約，也是以熱情的雙手與胸襟回報，藝術的顏色是國際的，不分種族，是屬於全人類歷史的共同文化財產。

位於長沙市洋湖濕地公園片區湘江之濱的李自健美術館，由李自健夫婦獨資投資興建，2014年5月，星雲大師親臨奠基，同年12月動工。去年7月16日，被英國世界紀錄認證機構（WRCA）認證為「全球最大的藝術家個人美術館」。

曾經在台灣與李自健有共同的創作，幸運的獲得李自健的肯定與邀請，在今年4月20日至5月20日，前往李自健美術館辦個展，而且備受禮遇，包括兩個大廳C1、C2展出150件油畫作品，公車站廣告、展前、展中與展後的印行畫冊，皆為其畫作。這等規格，堪稱成功的行銷台灣、行銷高雄。

洪政東也應邀將遠赴內蒙古美術館、10月在雲南博物館、12月在山東文化館展出，明年也相繼於4月在重慶三峽國家博物館、10月在甘肅省蘭州博物館等舉行個展。此次在中國的展覽，堪稱台灣畫壇的第一人，屬於台灣的藝術之光。

此次迴巡中國的展出，作品有兩大系列，一是將近百幅「寶島情詩」，二是「敦煌冥想」65幅，洪政東表示，因為我是高雄人，所以畫了許多高雄港灣的景色，或是南台灣的景色，都是在畫我的家鄉，主題在呈現我對這塊土地的歌頌。

他說，10幅以高雄港灣為主題的作品，將送給6大美術館收藏。他認為，這些風景的藝術品獲大陸大型美術館收藏，也是行銷台灣，行銷高雄，如果因此而讓更多人認識台灣，認識高雄，則是非常有意義的事。

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