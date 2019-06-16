八旬長者泳渡澎湖灣逐夢 成績超越馬英九及賴峰偉

2019-06-16 09:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕人生70才開始，逐夢永遠不嫌晚！今年80歲的長者李訓治，在完成教育子女的人生重責後，才開始學游泳，征戰台灣及金門大小泳賽，這次又參加泳渡澎湖灣2000公尺挑戰組，成績還超越前總統馬英九、澎湖縣長賴峰偉。

60歲才開始接觸游泳的李訓治，憑藉著不服輸的毅力及興趣，20年來足跡踏遍台灣各地及金門外島，參加過日月潭、西子灣、金門料羅灣、墾丁南灣、明德水庫、基隆外木山、石門水庫、宜蘭龜山島等泳賽，國內泳渡無役不與，已累積40餘張證書，唯一遺憾是沒有到過澎湖參加泳渡澎湖灣。

今年因女兒李淑惠擔任澎湖地方法院院長，才能一償宿願，一方面抵澎與女兒歡聚，另一方面則是報名參加泳渡澎湖灣2000公尺挑戰組，與前總統馬英九、澎湖縣長賴峰偉等人同組競技，雖然比賽當天外海浪不佳，對於不熟悉場域的選手而言倍增辛苦，但李仍憑藉著經驗與技巧，游出1小時24分佳績。

更令李訓治高興的是，成績還勝過同組競技的前總統馬英九、澎湖縣長賴峰偉，足足領先昔日運動健將馬英九35鐘，而李以80歲之姿，贏了69歲的馬英九、66歲的賴峰偉，賽後直呼到80歲還能來澎湖逐夢，且成績超越前總統馬英九，相當開心，用實際成績告訴後輩，年齡不是問題，保持成績就是要持之以恆的練習。

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