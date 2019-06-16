今悶熱慎防「過量級」紫外線 南東留意短暫陣雨

2019-06-16 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）日南方有水氣北抬，因此南部及花東地區有局部短暫陣雨的機率，其他地區天氣大致穩定，大多為多雲到晴，但午後在山區及南部靠山區的平地有局部短暫雷陣雨，到山區活動要稍加留意。

氣溫方面，西半部高溫32、33度，東半部29、30度，除台東外各地紫外線指數均為過量級，中午前後紫外線較高，外出請注意防曬並多多補充水分。

空氣品質部分，今日環境場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，須留意午後光化作用影響，易致臭氧濃度偏高，晚間竹苗外海有背風渦旋生成，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及澎湖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週一（17日）僅東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲或多雲時晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。

下週二至下週五（18日至22日）西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後亦有局部短暫雷陣雨；下週二、下週三金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，下週四馬祖持續易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

23日至25日鋒面位於台灣北部海面，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨，鋒面接近程度及其影響因後期預報不確定性較大，請留意最新預報資訊。。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 25 ~ 32 27 ~ 32 24 ~ 29

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