緬懷「1941金瓜石事件｣ 後人辦追思音樂會

2019-06-15 13:35

〔記者林欣漢／新北報導〕1941年間發生的「金瓜石事件」，造成33名受難者屈死獄中，金瓜石多個家庭破碎，瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館今天舉辦「1941金瓜石人權追思音樂會」，合唱自創的追思歌詞版「望春風」緬懷故人，場面隆重。

每年6月的第2個週末，瓜山校友會及社區居民，會在黃金博物館的S形坡道前舉辦「1941金瓜石人權追思音樂會」，今天的追思音樂會在優人神鼓深沉卻震撼人心的鼓聲中開場，接著由校友會合唱自創追思歌詞版「望春風」，在地音樂家吳朝潭、吳志仁及蕭煌麟等人也自發性參與，帶來薩克斯風、電子鋼琴及排笛等演出，最後眾人閉目默禱33秒，紀念33名罹難者，並在紀念碑前獻上象徵純潔的白玫瑰，悼念逝去的故人。

新北市政府文化局主任秘書翁玉琴表示，「1941金瓜石事件｣是金瓜石礦山重要的歷史之一，當時事件的受害與殉難者，多半為瓜山國小校友會的親屬，為追念先民且撫慰殉難者親屬的感傷，並提倡人權普世價值的理念，自2013年起每年舉辦追思會，事件過去多年，家屬用平和、寬容的態度看待過往歷史，透過音樂會的形式緬懷故人、紀念事件，並期盼不再有人遭受同樣的痛苦。

受難者之一王金發的外孫高智國致詞時表示，小時候就曾聽長輩談起金瓜石事件，幾年前偶然來到黃金博物館參觀，看見紀念碑上有外公的名字，感到相當訝異，進而深入了解，也很感謝追思音樂會的活動，讓世人都還能記得這個歷史的事件。

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