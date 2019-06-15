新世代盃國小籃球賽燃戰火 職籃球星與學童傳遞夢想

2019-06-15 12:44

〔記者張軒哲／台中報導〕第四屆新世代盃國小籃球錦標賽今日在社口國小點燃戰火，成為中部地區國小5年級重要籃球賽事。比賽開幕式，由台灣新世代關懷協會理事長與墨力國際董事長柯梓凱，跟「寶島夢想家」職業籃球隊球星李學林、陳孝榮與神岡國中籃球隊，一起跟小朋友挑戰傳球、運球與投籃等技術賽，場面熱鬧。

賽事揭幕式由台中市政府副市長楊瓊櫻、立委江啟臣、市議員張瀞分等人共襄盛舉，賽事由台灣新世代關懷協會與在地企業一芳水果茶發起贊助，今年可謂是開花結果的一年，甫獲得「全國國中籃球甲級聯賽」亞軍的神岡國中，主力球員有好幾位正是本賽事的第一屆選手，「寶島夢想家」職業球隊更送上大禮，未來台中市國小各項全市籃球比賽前六名，將獲得免費現場觀看夢想家的比賽門票。

「新世代盃國小籃球錦標賽」，今起展開為期3天的賽程，本屆共有37支四、五年級學童舉辦的球隊參加，更有來自苗栗與雲林的球隊。

身兼台灣新世代關懷協會理事長的立委江啟臣說，過去3年看到中部地區的球員持續在此賽事成長，優秀的球員留在在地的國中，今年已經有初步的成果，他相信不遠的將來可以看到更多新世代球員站上更高的舞台。

活動的另外一波高潮則是比照美國職業籃球聯盟（NBA）明星賽的技術挑戰賽，有運球、傳球、投籃項目，江啟臣與柯梓凱也都下場較勁，當球星用灌籃來收尾時，現場掌聲如雷。

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