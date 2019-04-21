JHBL》神岡國中17連勝 冠軍戰80比99飲恨！

2019-04-21 23:15

〔記者歐素美／台中報導〕神岡國中在107學年度國中籃球甲級聯賽（JHBL）中，一路過關斬將，連17勝，創下台中市在JHBL史上的最佳成績，今晚與苗栗明仁國中爭奪冠亞軍，台中市副市長楊瓊瓔、市議員周永鴻、羅永珍及多位地方人士皆北上觀戰，為選手加油打氣，可惜最後仍以99比80分飲恨，與冠軍擦身而過。

JHBL激烈賽，神岡國中前天對上去年的衛冕軍金華國中，球員們憑著絕佳默契與大無懼精神，以86:61的比數力克金華國中前進準決賽，昨天到關鍵的準決賽，運動局長李昱叡特別代表市長盧秀燕到場加油觀賽，大學長前SBL達欣名將張智峰也來為學弟加油，最終以20分的差距勝出，並取得總冠軍賽門票，並創下17連勝的不敗之旅。

神岡國中選手，今晚與苗栗明仁國中爭奪冠亞軍，台中市副市長楊瓊瓔、市議員周永鴻、羅永珍等皆北上至台北體育館為選手加油，可惜，神岡國中外線準度略遜於明仁國中，比賽開始就處於追趕狀態，最終以99比80分，落後19分的成績，無緣拿下冠軍，部分選手比賽尚未結束，見大勢已去即忍不住流不男兒淚，神岡國中雖與冠軍擦身而過，難免遺憾，但地方人士皆肯定神岡國中選手的打拚及付出，為其一路走來的精湛表現喝采。

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