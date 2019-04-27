近年最佳！第51屆全國少年籃球賽 雲林鎮南國小奪第三

2019-04-27 14:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣鎮南國小參加第51屆全國少年籃球錦標賽，經過一週熱血激戰，勇奪籃高男生組全國第3名，這是雲林縣近年來國小男子籃球對外比賽的最佳成績，縣長張麗善於第一時間表達祝賀之意，肯定鎮南師生為雲林爭光。

鎮南國小一路過關斬將，季軍戰對上上屆冠軍南澳國小，上半場一度落後超過10分，靠著林孟威的19分爆量得分，張亦的穿針引線、以及最後18秒徐紹恆關鍵進攻籃板把球補進，最後以30比28擊敗南澳國小，演出逆轉勝，創下校史最佳戰績。張奕和林孟威也獲選大會的明星球員，也是近幾年來雲林縣男童組最優異的表現。

總教練吳得維表示，這場勝利別具意義，孩子們能在逆境中愈戰愈勇，充分展現出永不放棄的精神。

縣長張麗善表示，鎮南國小寫下如此佳績，她與有榮焉，縣府長期紮根基層體育活動，縣內聘有34名專任運動教練，是除直轄市以外專任運動教練比例極高的縣市，雲林學童平時由專業的運動教練專職負責指導，紮實訓練提升運動員素質及技術，才能有如此佳績，這是全縣的榮耀，也是雲林之光。

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