偏鄉搶救優秀代理老師 屏東縣府出招留人

2019-06-14 23:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島學校一直有教師流動率偏高問題，屏東縣政府今年將辦理國小教師甄選，也都鎖定偏鄉地區優先，甚至將新建以教職員為主的恆春地區公教宿舍吸引優秀老師長留，而部分小學校為了留下不錯的代理老師，刻意將代理教師招考安排與全縣甄試同日，希望讓願意留下的好老師多一層優勢。

根據「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，甄選分為3次招考，其中擁有教師證的「一招」大多有3年保障，僅有教育學程的「二招」或僅大學畢業資格的「三招」都需每年重新考試，偏鄉孩子常有每年換老師的無奈狀況。

「為了避免成為跳板，並留下有心教學的代理老師，只能從規則中找辦法。」一名偏遠地區學校校長表示，受限於法令規定，為了留下優秀的「二招」、「三招」代理老師，刻意將代理教師招考安排與全縣甄試同日，變相阻止擁有教師證、想騎驢找馬者，只能選擇正式教師甄選，無法到小學校考「一招」，間接保護希望留在偏鄉的優秀代理老師。

一名偏遠地區學校行政人員說，以恆春半島來說，過去偶有招考或甄選分發的老師，開學一個多月甚至一、兩週，就說「這邊實在太遠」打退堂鼓，難得遇到優秀願意長留甚至住在當地的人選，雖然沒有教師證，但學校都希望找方法留下他們。

屏縣府教育處副處長楊英雪指出，不反對偏鄉學校將代理教師招考安排與全縣甄試同日，畢竟這也是穩定學校師資的方法；今年屏東教師甄選將在29日舉辦，共有1491人報考，錄取率2.9%，將至偏鄉及非山非市學校服務。

除了小校出招留人，屏縣府斥資1億8000萬元新建以教職員為主的恆春地區公教宿舍，15日動工至明年6月完工啟用，規劃新建4層樓、165間房，包含教師單身套房118間、雙人套房20間等，由恆春地區教職員優先申請，其餘供外地公務員申請，盼解決教師住的煩惱，提升留任意願。

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