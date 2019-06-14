竹北也淪陷！秋行軍蟲確定入侵 明早就地掩埋

2019-06-14 16:31

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市白地1處友善耕作的玉米田經地方初步形態鑑定，且由縣府送出幼蟲，經分子技術進行基因定序鑑定後，今天下午確定遭到秋行軍蟲入侵。縣府將配合防檢局明天早上依法啟動緊急防疫措施，將就地掩埋、撲滅該害蟲的幼蟲，並掛上秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器，進行場址監控3個月，避免其擴散蔓延。

縣府是在12日接獲通報，指這處玉米田陳姓農友自主發現，其玉米田內疑似有秋行軍幼蟲。

當天立刻動員前往現場採集相關的檢體和做初步的形態鑑定，研判應該就是秋行軍蟲沒錯，隨即送了10隻幼蟲做分子鑑定，且經DNA比對確認就是秋行軍蟲無誤。

縣府表示，這個玉米田大約有2分地，周邊還有其他的稻田。耕作的的農友過去每5天噴灑1次屬於生物製劑「蘇力菌」避免蟲害，事發後也配合縣府改以化學農藥進行防治。

明天早上8點，縣府將會採用行政院院長蘇貞昌所要求的就地深挖3公尺掩埋植株法進行防治，掩埋好後會再噴洒烏肥加強防治的力道。

新竹縣政府證實，本案是新竹縣第1個通報且確定的案例，他們未來會加強宣導、防治。

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