新北首例！金山中角玉米田確認秋行軍蟲 緊急銷毀

2019-06-14 16:15

〔記者俞肇福／新北報導〕秋行軍蟲入侵台灣，影響範圍不斷擴散，新北市證實也發現秋行軍蟲入侵，新北市金山區青農韋峻文14日在玉米田間發現疑似秋行軍蟲，迅速通報新北市農業局，經檢驗證實確定；農業局派怪手將占地近百坪的玉米田拉起封鎖線，進行銷毀作業。新北市長侯友宜剛剛到金山現場實勘，宣布新北共有4例，金山為首例，至於災損的部分，農民不用擔心，將由鑑價委員會鑑定後，給予農民補償。

新北市長侯友宜昨天在監控會議中，請各局處共同監測，更納入29區公所及25農會為成員，提醒民眾發現疑似有秋行軍蟲時要立即通報。

侯友宜要求針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點；不料今天就傳出有疑似秋行軍蟲在金山玉米田中出現。

農委會日前召開「秋行軍蟲疫情處理說明」記者會，說明境外侵台害蟲疫情最新動態，已確認3例，但蟲體基因鑑定為不同型別，分別是吃玉米型及吃稻米型。

農委會主委陳吉仲12日表示，目前發現的秋行軍蟲幼蟲屬於第一個世代，若過了10天長為會飛的成蟲，防疫就更加困難。為了有效把握這兩週關鍵的14天，民眾只要在田區發現疑似案例、主動通報，事後鑑別為秋行軍蟲，即可獲得獎金1萬元。

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