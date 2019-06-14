外島金門也淪陷？金門發現疑似秋行軍蟲

2019-06-14 15:32

〔記者吳正庭／金門報導〕秋行軍蟲攻陷金門？金門1名陳姓農友今天向縣府通報，指玉米田內發現「頭部有Ｖ型圖樣」的蟲類，縣府派員到場採樣，初步證實與秋行軍蟲幼蟲的型態特徵相符，除將發現的玉米植栽預防性銷毀，蟲體將送農委會防檢局作進一步鑑定。

陳姓農民說，昨天就發現玉米田裡有不明的蟲出現，牠的頭有「Ｖ」字型，尾部還有4個點，很像新聞上報導的秋行軍蟲，於是在早上立刻向縣政府通報。

縣府秋行軍蟲監控處理小組表示，防疫所人員今天稍早於巡視壟口一帶農田時，也發現1隻疑似秋行軍蟲體，後來接獲陳姓農民通報趕往尚義村農田，又發現4隻都是長約3、4公分的幼蟲，除立即將玉米焚毀，蟲體送農委會防檢局作器官比對，進一步鑑定。

陳姓農友對於所種70餘株的玉米因此付之一炬，覺得有些心疼，但基於防病蟲害，也覺得人人有責；至於他可能成為金門第1個因此領到1萬元通報獎金的農友，陳姓農友說，沒想過領獎金的事。

農委會動植物防疫檢疫局長馮海東日前到金門場勘防蟲業務時即指出，秋行軍蟲是世界上非常關注的遷移性雜食性害蟲，過去有在非洲1晚上飛100公里的紀錄，加上氣流協助可以飛很遠，甚至在美洲曾有在距各方海岸250公里海中間採集到標本，牠主要危害水稻、玉米、高粱、小麥等禾本科作物，金門和中國很近，懷疑牠會過來。

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