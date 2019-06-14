故宮、臺博館和蘭博合體 互動劇場、珍稀標本一次看個夠

2019-06-14 16:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽博物館首次與國立故宮博物院、台灣博物館合作，舉辦「生態想想」3館特展，除故宮以珍藏文物創作的多媒體互動劇場外，還有臺博館收藏的雲豹、石虎、台灣黑熊等標本，讓民眾一次看個夠，展期即日起至9月3日止。

蘭博館方解釋，生態想想結合多元文物、動物標本及其他展品，透過故宮以館內珍藏文物創作的多媒體藝術展建串連，加上蘭博館、台博館典藏的標本、文物，展示人類對萬物探尋的過程。

展覽共有立體作品11件、平面作品34件；其中故宮根據清代《海錯圖》打造的「海錯奇珍互動劇場」，也首次抵達蘭博館展出，觀展者可拿漁火燈在劇場下互動，見證圖鑑生物動起來的瞬間。

故宮研究員浦莉安解釋，清代畫家聶璜所繪的《海錯圖》，是他將中國沿海地區考察的海洋生物，透過訪談得到結論後，用繪畫、文字呈現，是清代民間重要的「生物百科圖鑑。」

浦莉安說，《海錯圖》反映當時文人對科學的探索，具跨時代意義；故宮有許多多媒體數位作品都與動物有關，因此選擇海錯圖中的海洋生物，以新科技呈現在民眾眼前。

生態想想展期為期3個月，展覽期間還有19場教育推廣活動，有科學、藝術、肢體、親子等，相關訊息可上蘭陽博物館官網搜尋。

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