吳密察：故宮文物輪流到南部

2019-02-14

〔記者蘇永耀／台北報導〕將接任國立故宮博物院長的國史館館長吳密察昨受訪表示，故宮以前是個藏寶館，但現在必須與人民互動。吳也提到故宮南院的定位，強調南部已有展示空間，建築比較新，重要文物應輪流去南部展覽，並嘗試用科技性的展示手法吸引更多人參觀。

接任故宮院長後，吳密察說，第一件事情就是因應觀光客大幅增加，如何讓觀光客到故宮看展覽交通更便利；其次，參觀人數增多但短期內不可能增加展場空間，如何調整動線等，也是當務之急。

吳並幽默說，他上週已經先到故宮「微服出巡」，實地觀察前往故宮的交通路線及參觀動線，並在餐廳用餐，由於正值年節，故宮湧進滿滿的民眾，參觀品質確實不太好，他已把問題做成筆記，將在上任後檢討改進。

吳密察表示，故宮文物是人類文明史上的重要遺產，我們必須要好好珍藏留給後代，在新時代並要發揚光大，用全新的詮釋與展示讓國民共享。

他說，故宮要轉換成重要的觀光資源，具有文化與觀光效益的雙重意義，在這樣的主軸上積極開發。

吳密察認為，以前故宮博物院把國寶陳列出來就可以，但這種展法太靜態，現在藉由新科技的幫忙可以發展各式各樣的可能性，尤其是年輕一輩已經不是靠人擠人參觀國寶，且國寶好在哪裡，總要讓參觀者接觸得到，「不能只是把故宮國寶展給行內的人看」，藝術史學者當然懂，但必須讓一般人民也能入門。

吳密察說，故宮以前是個藏寶館，但現在必須與人民互動、讓人民感覺得到、接觸得到的場館。

被問到像翠玉白菜等重要文物是否到故宮南院展覽？吳密察說，文物當然要輪流到南部去，不能把文物放在庫房內，南部已有展示空間，不是固定某一個國寶去，而是重要文物要輪流展出。

吳並認為，故宮文物的展出可以增加，否則絕大多數放在庫房。調整動線提高觀賞品質是當務之急，但新故宮計畫還要好幾年，短期要增加展示空間並不可能，加上台北本院受限軟硬體，而南院的建築比較新，同樣的國寶可以在南院進行現代性與科技性的展示手法。

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