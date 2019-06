2019霞海城隍文化節推觀光 外國遊客：第一次參加活動感覺很棒

2019-06-20 14:35

〔記者周采薇/台北報導〕「要傻不要一個人傻!一群傻瓜直直往前走」台北霞海城隍廟第六代管理人陳文文接下重任後,二十多年來不斷的將霞海城隍廟推往國際化,帶動大稻埕周邊商家,年輕新潮的風格走進傳統老店鋪,大稻埕從傳統市集轉型成文創園地,成為新一代的年輕觀光景點。

位在大稻埕迪化街的霞海城隍廟,小小46坪的面積,卻是當地居民一百多年來的信仰中心。每年農曆五月十三就會舉辦文化祭迎神祝壽。今年特別和中華文化總會合作,帶入相當新潮的主視覺,也推出了許多藝文活動和暖暖市集,吸引了不少年輕觀光客來此。法國觀光客:「我之前從來沒有參加過廟宇慶典,這真的是一個非常特別的活動」。

管理人陳文文為了讓從世界各地遠道而來的遊客,都能夠更加了解台灣的文化以及廟宇的習俗,五六十歲還跑去上英文課,自己帶頭從語言開始推廣。不管是教學拜拜流程或是介紹神明,都難不了她。陳文文:「The City God(城隍爺) so nice. 他有A lot of full money for everyone」中英文夾雜,她不怕說錯,只想將這份熱情傳遞到每個觀光客心中。這樣的熱情,也帶動周邊的店商家,不論是老店還是小攤,遇到觀光客都能說上幾句英文。

走進大稻埕裡,隨處可見濃濃傳統風格的建築,裡面進駐年輕文創小店,以及招牌老字號的傳統商行。霞海城隍廟與周邊迪化街商家相互共生,帶來了觀光人潮,也將整個大稻埕帶來年輕國際化。

