學生組服務隊為低收入戶維修電器孤兒 老人家懷舊臉龐綻放

2019-06-14 12:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商家電維修中心名號響亮，今年跨過高屏溪，為屏東低收入戶服務，看到古董家電、電器孤兒「起死回生」，主人如獲至寶。

校長林昭億表示，為強化學生實務經驗，電機與電子群八年前成立家電維修中心，由專業老師帶領下鄉為低收入戶免費維護家電，今年增設電機科，考慮仿效辦理。他說，弱勢家庭對於家電或有感情連結，或有紀念意義，壞了也不捨得丟棄，師生從事社區服務時，一些家戶也會慕名而來。

送修的家電五花八門，電鍋、電扇、吹風機、烤箱、電磁爐居多，液晶電視、吸塵器、捕蚊燈、電蚊拍、果汁機也很常見，最古老的還有鐵製的大同電扇，比維修的學生歲數還大。

電機與電子群吳明璋主任表示，今年維修列車跨過高屏溪，在潮州鎮及新園鄉共維修近二百件家電，鎮長周品全到場稱讚學生手藝。新園鄉長方冠丁兩個兒子都讀中山工商，目前就讀高雄醫學大學及東華大學，他也偕同鄉代會主席林順煌前往維修現場，當面向師生致謝

團隊成員陳奕仁和陳奕名是三胞胎，父親當水電維修，阿公開電器行，從小耳濡目染，他們說，目睹長輩拿到完成品的喜悅，很有成就感。二年級生吳岳皎、夏銘瑋說，在高溫下維修很累，但看到長輩臉上懷舊情懷綻放，一切都值得。

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