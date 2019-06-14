北台灣雨勢趨緩 新竹以南10縣市豪、大雨特報

2019-06-14 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受鋒面影響，新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣及嘉義縣已有豪雨發生；今日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉南地區及新竹至南投、台東山區有局部大雨發生的機率。外出民眾務必攜帶雨具，並請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

氣象局上午9時35分對高雄市與屏東縣等2縣市維持發布豪雨特報；對新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市與台東縣等8縣市發布大雨特報，其餘地區則解除大雨特報。

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