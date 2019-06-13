全台警戒！週四越晚雨越大 週五下半天有望趨緩

2019-06-13 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）晚因位於台灣北部的海面鋒面南移，清晨至明（14）日上午台灣西半部、東北部地區及金門、澎湖有陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨發生，其他地區及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨；各地下雨時偏低溫，若未下雨溫度可上看32度。

中央氣象局預報，今晚起，隨著鋒面逐漸靠近，中部以北及東北部地區出現短時強降雨的機率提高，南部也會繼續降雨，雨勢越晚越明顯，並針對北起新北市、南至屏東山區發布豪雨特報，其餘地區包含東半部和金門、澎湖都發布大雨特報；明天西半部及東北部出現陣雨或雷雨的機率偏高，雨勢持續且易有短時強降雨，至於東部及東南部也有短暫陣雨或雷雨，這段期間各地容易有大雨或豪雨發生，尤其北部地區及中南部山區，請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，下半天鋒面通過後，降雨才有機會趨緩。

天氣風險公司指出，今深夜起各地嚴防大雨，且因近日連續陰雨，環境潮濕，請民眾留意黴菌及塵螨過敏。可透過維持居家環境整潔、留意內在飲食喝溫水、益生菌和優酪乳雙管齊下以減輕過敏症狀。

溫度方面，明天各地低溫約23至25度，白天北部及宜花高溫約27、28度，至於其他地方未下雨時高溫可能達31、32度，稍有悶熱的感覺。另外，台灣中部以北、基隆北海岸、東南部沿海地區（含綠島、蘭嶼）及馬祖明天將有8至9級強陣風，海邊活動須多留意。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，清晨和夜間風速偏弱，污染物易累積，西半部局部地區可達「普通」等級；馬祖、金門地區則為「普通」等級。

紫外線方面，明天連江縣和台東縣為過量級，宜蘭縣、花蓮縣、雲嘉南、高屏、澎湖、金門縣為高量級，其餘則落在中量級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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