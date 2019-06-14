把握最後2天 搭熱氣球鳥瞰宜蘭版伯朗大道無敵美景

2019-06-14 10:19

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉三奇稻間美徑熱氣球嘉年華，剩下明、後2天，由於熱氣球載客員額有限，主辦單位預估，上午場活動必須清晨4點到場排隊購票，才有機會升空鳥瞰宜蘭版伯朗大道的美景。

被稱為宜蘭版伯朗大道的三奇稻間美徑，每年6月當地稻穗轉為金黃色，成為蘭陽平原無敵美景，冬山鄉公所今年舉辦4天的熱氣球嘉年華，本月8、9日共湧入5萬多名遊客，首場次熱氣球升空，當天凌晨3點就有人開始排隊。

熱氣球升空一天2場次，包括上午6點到8點、下午4點半到6點半，每場次最多120人，搭乘時間5到7分鐘，上午場售票時間清晨5點，下午場3點半，採排隊購票，額滿截止，如果下雨，熱氣球暫停升空，詳情請上「幸福冬山」臉書粉專查詢。

主辦單位冬山鄉公所表示，明、後天的熱氣球升空結束後，現場7.5公尺高的觀景高台保留到月底，開放遊客登高賞景，三奇稻間美徑一帶的水稻，本月下旬陸續採收，想要欣賞金黃色稻田景致，請把握機會。

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