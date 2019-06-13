鳥友驚艷！ 「人瑞級」鳥界林志玲現蹤台南

2019-06-13 18:41

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻繫放已22年的高蹺鴴，日前帶著3隻幼雛現蹤台南四草野保區，被鳥友意外拍下珍貴的畫面，消息今天傳出後，鳥友十分驚喜！當年繫放的崑山科大環工系教授翁義聰獲悉非常開心，經他確認，該隻高蹺鴴確為22年前他所繫放，迄今已22歲了，稱得上是「人瑞級」。

高蹺鴴常出現於濱海濕地，通常成對或成小群出現。在台南，高蹺鴴與反嘴鴴、黑面琵鷺被稱為「台南濕地三寶」。其中，高蹺鴴雙腳修長，體態優雅，又有鳥界「林志玲」之稱。

台南鳥會鳥友陳玉怡本月初，帶著小朋友前往四草野保區的台江鳥類生態館擔任值班義工。她說，台江鳥生館每週六、日上午9點至下午5點提供免費導覽解說。她當天前往值班途中，巧遇2隻高蹺鴴成鳥及3隻高蹺鴴雛鳥，她順手拍了紀錄照後，沒想到，回家檢視照片時，竟發現其中一隻高蹺鴴成鳥的腳上竟然有一個灰白色的小腳環。

後來，她輾轉連絡到早年進行高蹺鴴繫放研究的翁義聰老師，經他確認這一隻高蹺鴴是1997年在台南北門繫放的個體，當初是出生約6至8週即上腳環，所以推算這隻個體的年紀，目前已經是22歲了！這項驚人的訊息，讓她十分驚喜。

翁義聰表示，他在1997至2004年，在台灣中南部大約繫放了2000多隻高蹺鴴。台灣目前年紀最大的一隻是台南鳥會在1992年繫放的個體，在2017年曾經在鰲鼓濕地被目擊回報。

陳玉怡，一般來說，野外的高蹺鴴個體平均壽命約為10年，壽命極限大約是20年左右。此外，根據翁老師的研究，韓國目前有一隻在動物園的高蹺鴴年齡為18歲。所以能在台灣遇到22歲的高蹺鴴真的是令人驚喜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法