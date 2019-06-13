竹市喝好水 進頭前溪上游禁排廢

2019-06-13 21:05

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府提案送市議會審議的「新竹市下水道管理自治條例」修正條例，前天由市議會三讀通過，確認未來事業用戶污廢水需納管或以專管排放，且不得排入頭前溪自來水湳雅取水口上游，並增訂處罰條例，此條例是回應民間團體「我們要喝好水」訴求，市府工務處表示，接下來也會持續進行污水下水道管線建置，提高接管率。

工務處表示，市議會三讀通過市府所提的「新竹市下水道管理自治條例」修正案增訂項目為第11條第2項增訂「事業廢水不得排入頭前溪自來水湳雅取水口之上游段水體」的規定；另事業用戶污（廢）水納管部分，也增訂「污水下水道管線佈達地區，事業用戶應在本府通知日起6個月內申請納管許可」的規定。

針對違反上述規定的罰則，也增訂處罰條例，即出現該情形將通知限期改善，屆期未改善處3萬以上10萬以下罰緩。此修正草案前天由市議會第10屆第一次定期會審議通過，將送內政部辦理核定。

工務處表示，過去自治條例並未明訂事業用戶單位要納管，也未明訂禁排入頭前溪湳雅取水口上游，更未有罰則，此次修正自治條例，除要求事業用戶要納管外，更明訂罰則，對竹市下水道及水源保護將更具效益。

工務處表示，市府為市民飲水品質把關，去年啟動「新竹市民喝好水三部曲」計畫，首部曲是市府成功向中央爭取北水南送，調度石門水庫用水到新竹地區；二部曲是今年3月民間團體提案公投推「廢污水管理條例」訂定，三部曲為北水南送工程已啟動，確認新竹地區在2021年可全面飲用水庫水。

其中「新竹市下水道管理自治條例」三讀通過，對確認「新竹市民喝好水第二部曲」中，更具重要關鍵力，此次由市府主動擬定自治條例修訂送市議會審議，主要是規範各事業單位廢水不得排入頭前溪自來水湳雅取水口上游，為竹市水環境品質把關。

此外，市府未來會持續推動污水下水道建設，讓生活、事業污廢水污水不再排放到飲用水取水口上游，而是全部進入透過污水下水道，並將污廢水透過管線集中到水資源回收中心處理。

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