小心別被叮咬！竹北頭前溪高灘地通報紅火蟻入侵

2019-03-04 19:33

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市興隆路一段堤防外的頭前溪高灘地，以及市區部分公園、高鐵特定區部分道路等，近來發現疑似入侵紅火蟻蟻丘，地方人士擔心蟻害快速蔓延，奔走通報並提醒民眾留意！

縣府農業處表示，目前新竹縣的紅火蟻防治地圖面積約1萬餘公頃，為防範蟻害，防治預算從去年300萬元調高至今年1000萬元，以增加防治的強度和密度，本月12日將邀集各公所召開紅火蟻防治會議，另歡迎民眾加入志工的行列。

竹北市民代表鄭建村表示，接獲晨運民眾疑似紅火蟻的通報，經現場勘查，興隆路一段從中醫大到中山高架橋的堤防外高灘地，最少發現上百個蟻丘正蔓延中；高灘地的大草皮和自行車道，晨昏有很多市民健走、跑步、騎車休閒，很容易碰觸到蟻丘，如不小心遭紅火蟻叮咬，輕者紅腫、對毒性敏感者恐得送醫急診。

縣議員陳凱榮也說，新崙公園有發現疑似紅火蟻，為安全起見，新崙里長已公告請里民暫時不要到公園活動。

另外，高鐵特定區因工程開發移入植栽，東平里部分道路分隔島及人行道樹穴，也通報疑似紅火蟻蟻丘。

竹北市公所農業課表示，頭前溪高灘地的入侵紅火蟻通報，已轉知權責單位經濟部水利署第二河川局處理。針對民眾的通報，已開始協助投藥防治。

國家紅火蟻防治中心官網顯示，紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，引發灼熱、疼痛和搔癢等感覺。數小時後，被螫處會形成膿皰，大約經過10天可復原，但通常會留下疤痕。若膿皰破掉，容易引起細菌感染，少數體質敏感者，還可能會產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡。

萬一遭紅火蟻叮咬，可先用肥皂與清水清洗患部，再以冰敷處理；被叮咬後儘量避免將膿皰弄破，以免細菌感染。若出現過敏反應如臉部燥紅、蕁麻疹、臉部與喉嚨腫脹、說話模糊、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀或其他特殊生理反應時，應盡速就醫。

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