看見「飛碟雲」美景很幸運？氣象專家：趕快下山！

2019-06-13 18:04

〔記者佟振國／南投報導〕近來雨彈狂襲，甚至釀成嚴重災情，其實早有跡可循，南投縣埔里鎮、魚池鄉均有民眾在6月9日拍到俗稱「飛碟雲」的莢狀高積雲美景，日月潭氣象站解釋，莢狀雲出現代表有很強的西南風或西南氣流接近，大氣環境越來越不穩定，在山區活動的民眾看到它們現身，最好趕快下山，以策安全。

受梅雨鋒面與西南氣流影響，南投縣已連續2天強降雨，許多地區累積雨量突破300毫米，仁愛鄉合歡山甚至高達529毫米，是全縣降雨最多的地方，也導致仁愛鄉山區道路多處柔腸寸斷。

這波西南氣流來勢洶洶，其實老天爺早有提出警告，因為6月9日埔里、魚池日月潭地區都有民眾拍到天空的「飛碟雲」，就是莢狀高積雲，雖然讓人大飽眼福，但也表示天氣要轉變了。

日月潭氣象站主任張永政則在臉書發文表示，因為莢狀雲的出現表示高空中有強風，強風來自南方，代表西南氣流已經接近台灣，大氣環境越來越不穩定，果然相隔2天後就出現豪雨災情，因此在山區活動的民眾，下回在山上看到它們，請記得該準備下山，別再繼續活動或攻頂，自身安全最重要。

至於連續降雨，埔里盆地也積蓄豐沛水氣，今天雨勢暫歇，水氣仍盤據在盆地上空，吸引不少攝影愛好者凌晨時分就衝上虎頭山拍攝夜景，空中雲霧繚繞，陸地的燈光透過雲霧折射，就像琉璃器皿透光後，顯現七彩迷濛般的色澤，形成宛如仙境的「琉璃光」美景，也是埔里盆地大雨過後令人期待的美麗景致。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法