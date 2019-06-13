綠竹筍評鑑 大溪、復興15日見

2019-06-13 16:33

〔記者李容萍／桃園報導〕炎夏吃筍正是時候！桃園市大溪、復興區種植的綠竹筍進入盛產期，北橫公路沿線已有許多兜售現採綠竹筍的攤位，大溪、復興區公所訂於15日上午10點30分、9點在新峰市民活動中心、三民里多功能活動中心舉行綠竹筍評鑑暨美食推廣活動。

大溪場有優質綠竹筍品質評鑑、剝綠竹筍殼趣味比賽、彩繪竹筒及竹筍特色料理品嚐；復興場有在地農特產品展售會、優質綠竹筍評鑑活動、剝竹筍殼比賽、花卉DIY組合教學、綠竹筍美食製作示範、綠竹筍超值美食饗宴、在地優質團體歌舞表演、獎品摸彩、機關宣導攤位等豐，邀請順遊大溪、復興民眾到場品嚐「在地、當季」的優質綠竹筍。

大溪區長陳嘉聰表示，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，絕對不能出青，才是品質最好的「上筍」，今年綠竹筍評鑑由大溪區蔬菜（綠竹筍）產銷班推薦績優班員約70位筍農報名參賽，評比項目有外觀、色澤、柔嫩度及糖度等，獲得優選的綠竹筍必須在各評分項目上都是上選之筍，才能拿下好成績。

陳嘉聰說，活動選在新峰市民活動中心進行，新峰是大溪綠竹筍最大產區，新峰社區現為新峰里關懷據點，近來推動每週二、週五中午免費供餐照顧弱勢族群，這次活動結合新峰社區發展協會合辦，除了在地農民參與竹筍評鑑比賽爭奪冠軍，社區更絞盡腦汁以竹筍入菜料理多道竹筍特色佳餚，準備款待來自各方的美食饕客。

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