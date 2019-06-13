幼兒們不花一毛錢 活化校園空間…得全國優勝獎

2019-06-13 09:03

［記者黃美珠／湖口報導］不花一毛錢就可以讓空間利用大變身，還拿全國的校園空間活化再生優勝獎，新竹縣華興國小附設幼兒園的前述「金采」經驗， 知情者都給讚說了得！

華興國小設幼兒園原有1個教室大小的空地用來堆放工程廢材、花盆等雜物，經附設幼兒園主任陳燕惠前年3月開始，帶領著小朋友們一起想辦法，竟然沒花到1毛錢就完成改造，一下變成小朋友們的「恐龍的家」，一下變成烘焙教室或「仿真廚房」！

他們在這可以假想有恐龍相伴，也可以放下始終跟他們「黏TT」的3C產品，「復古」改玩起扮家家酒的遊戲，或者野餐、一起看看書、偶爾還能做做窯烤，有趣、又有創意，果然歷時2年不斷嘗試後，今年拿到教育部「中小學校園空間活化再生大獎～第1屆校園空間金采獎」B組開放或戶外空間的優等獎。

陳燕惠說，改造初期，他們看準小朋友都愛恐龍，所以鼓勵用花盆、木材、紗網等廢棄物，大家一起蓋出「恐龍的家」。沒想到小朋友舉一反三，竟然自己利用其他再生資源幫這個「恐龍的家」新添空中纜車、大帳棚等家具，可以讓恐龍從樹上滑到地面。

後來他們用廢棄木棧板、籃球板，大家一起動手打造「仿真廚房」，手做出廚房內的桌椅。結果其他師長因此熱情贊助鍋碗瓢盆、電鍋、烤箱等真實廚具，小朋友們再把撿來的石頭、落葉，當成「仿真廚房」內的其他素材，大家開始玩起了5、6年級生童年最常玩的「扮家家酒」遊戲，大家不再手中只有3C產品！

這個空間除了做前述「仿真廚房」使用，老師也把行動白板、書本帶入，瞬間秒變戶外教室，師生們不但可以一起共讀，也可以一起野餐。

華興國小校長范靜玉說，該校教育強調讓孩子在自然環境中體驗，竟建立基本的生活能力，這個「金采」戶外教室的完成，讓學生跟老師一起大玩創意又體驗合作的快樂。

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