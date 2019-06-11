好險！幼兒險吃過期柴魚片北市幼兒園挨重罰18萬

2019-06-11 13:08

〔記者張文川／台北報導〕台北市西門國小附設幼兒園，去年4月被稽查發現廚房有2包柴魚片、1包白木耳已拆封但過期，北市衛生局裁罰18萬罰鍰，西門附幼主張他們是教育業，不是食品業，打行政訴訟抗罰；台北地院法庭認定衛生局裁罰有理，判西門附幼敗訴。可上訴。

判決指出，去年4月23日衛福部食藥署會同北市衛生局、教育局，至西門附幼執行午餐聯合稽查專案，在廚房冰箱發現3包已拆封的食材已超過保存有效期限，其中一包柴魚片前年9月就已過期，另一包柴魚片過期1個月，還有一包白木耳過期2個月，3包食材都有使用過，疑早已有小朋友將過期食材吃下肚。北市衛生局訪談後認定違規屬實，依違反食品安全衛生管理法，裁處罰鍰18萬元。

西門附幼提訴願被駁回，續打行政訴訟，主張他們是非營利的教育機構，不是食品業者，衛福部以函釋方式直接將學校納入食品業範圍，逾越法律規定；學校只是「消極未察覺過期而未丟棄」，不符「貯存」的食衛法開罰要件；且因承辦人員和採購廠商有替換，新的作業方式不會有庫存食品，以致未查覺冰箱現況，沒有「貯存」之意，認為不應被如此重罰。

台北地院法官審理後認為，衛福部函釋食安法的立法規範食品業者的法定定義，，並未逾越食安法的規定，也未違反法律保留原則，法院應尊重中央主管機關的函釋權，衛生局依稽查結果進行裁罰，開罰有據。

判決認為，西門附功既然設有幼兒園廚房從事餐點製作，就符合食衛法「從事食品之加工、調配、貯存」的食品業者定義，負有遵守食衛法規定的義務，以維護幼兒園中幼童的食品安全。

法官認為，「貯存」一詞依社會通念是指儲備、存放，逾有效日期的食品原本就應視同廢棄物，應隨時注意、即刻清理，西門附幼卻未注意，將過期食品移置廢棄區，或與未逾期食品暫予明顯區隔，而採混合置放，隨時可能混用、誤用，不採信其「沒有貯存之意與行為」的辯詞，認定衛生局裁罰有理，判幼兒園敗訴。

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