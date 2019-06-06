烏日東園國小幼兒園 園舍工程動土

2019-06-06 16:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日東園國小今天舉行幼兒園的園舍工程動土典禮，將興建2班3至5歲混齡班，1班2至3歲幼幼班，預計明年6月完工，109年度就可招生。

今天東園國小的新建幼兒園園舍工程動土典禮由市長盧秀燕親自主持，社會局長李允傑、市議員吳瓊華、陳世凱、張家銨、林孟令等民代都出席祝賀。

盧秀燕表示，她在選舉前便表示，會健全良好的公幼公托環境，推動「倍增計畫」，預計4年內增180班公幼、14所公托，目前已成立4所公幼托育，讓年輕人可放心工作。

盧秀燕表示，烏日區東園國小的幼兒園新建工程，由教育部補助1448萬，市府籌編工程經費582萬元，將興建2班3-5歲的混齡班及1班2-3歲的幼幼班的房舍，啟用後約可增76名幼兒就讀公幼機會。

東園國小校長王素貞表示，東園國小創校58年，原校舍因耐震係數偏低，有安全上的疑慮，經鑑定拆除重建，之後獲得市府補助及教育部「校園社區化改造計畫-營造友善育兒空間」經費興建幼兒園，增加烏日地區幼兒教保服務，原來就讀烏日區公所興辦的幼兒兒園，屆時也可能併在一起。

東園國小幼兒園預計興建2層樓，包括4間教室、1間辦公室、1間配膳室，未來也將結合幼童課後照顧服務，讓孩子快樂學習。

此外，東園國小國際同幼社今日舉行創社典禮，由國際同濟會台灣總會總監楊建功授證，東園國小國際同幼社在東南同濟會領導下，配合國際總會推動圓夢計畫、兒童才藝比賽、大愛童心影展等公益活動。

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