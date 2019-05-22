幼園師生比1:15 38年未變

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化更要護幼兒！立委洪宗熠等人提案降低幼兒園的師生比，由現行一比十五降為一比十三，一位幼教師減少照顧兩個幼兒，全國教師工會總聯合會和靖娟文教基金會昨赴立法院前陳抗，要求朝野立委儘快通過降低幼教師生比的法案，並喊出「一比十三品質不刪，一比十三幼教更優質！」口號。
全教總理事長張旭政表示，幼教師照顧每個孩子所花的時間是重要的核心，目前是兩位教師或教保員照顧三十位學生，三十八年來未曾改變。全教總政策研究員顏嘉辰表示，依教育部估算，降低師生比到一比十三要增聘幼教師，一年估增三十三億六千萬元，但對照政府正在推動準公共幼兒園經費四七七億元，占比極低。
顏嘉辰舉其他國家為例相比，南韓、新加坡的師生比是一比十，丹麥只有一比六，我國則是一比十五，二歲到六歲還混齡，老師如何照顧好這麼多的孩子？近期幼兒受虐事件頻傳，降低師生比是解方之一。
公幼孫姓家長表示，現在小孩生得少，台灣生育率低，投入幼教資源卻很少，請大家一起幫忙。新北市侯姓家長表示，太太是幼教從業人員，看到有些幼教亂象如超收、虐童，很心痛，降低師生比只是很卑微的要求，更根本的是希望義務教育向下延伸。
幼教總會反對 認增加家長負擔
中華民國幼教聯合總會昨晚則發聲明表達不同意見，認為將嚴重衝擊幼教公共化政策之執行，並增加幼兒家長負擔。
教育部國教署組長武曉霞則表示，因家長對於公共化幼兒園的需求和期待都很高，教育部先衝公共化的提供量，預計到一一三年，增加公共化幼兒園三千班，多提供八萬六千個幼兒就學機會，對於降低師生比的推動，目前沒有時程表。
信誼︰是否提早學注音差別不大
同樣為幼兒發聲，今年八月將有二十一萬名小一新生入學，信誼基金會昨公布一份調查指出，九成一的小孩在進小學之前都已先學過注音，但信誼基金會董事長張杏如提醒，「正確」學習注音比提早學習更重要，根據調查，提早學注音和沒有提早學注音的表現，兩者差異不大。