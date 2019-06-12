一屍10命！黃金獵犬快足月產竟猝死 獸醫師難過PO文

2019-06-12 18:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一屍10命！一隻黃金獵犬懷孕快足月生產，上週卻猝死，飼主緊急送醫剖腹生產，不過，9隻寶寶已經胎死腹中，一屍10命，讓獸醫師超心疼，將來不及出生的9隻狗寶寶照片放上臉書，提醒「天氣熱、濕度高，請小心你的動物健康！」

台中市獸醫師公會前理事長、惠犬獸醫院長林順隆指出，近日氣溫高，加上濕度也高，天氣悶熱往往是毛孩兒健康的殺手！這隻2、3歲的母黃金獵犬是寵物店的店狗，懷孕快足月，飼主說母犬飲食正常，即使大腹便便仍經常在店裡走動，有點呼吸喘，以為是懷孕的關係，沒想到走一走突然倒下，已經沒有呼吸心跳。

飼主緊急送醫，想說至少能救幼犬性命，林順隆發現母犬已經死亡，立刻剖腹產，但9隻幼犬已經胎死腹中，他說，如果能3分鐘內救出還有希望，但送醫車程已經10幾分鐘，希望渺茫，看到一屍10命，實在難過。

林順隆說，天氣悶熱，小狗散熱差，懷疑母狗可能有心臟病，又懷孕負重，造成猝死。

林順隆提醒，夏季天氣悶熱，毛孩兒流產、死率比例較高，因此如果飼主準備讓毛孩兒懷孕，最好要先做身體健康檢查，一旦有心臟病等問題，就要好好評估，一旦懷孕，環境要保持安靜、涼爽，並注意是否有腹瀉、出血、呼吸喘、體溫超過39度，就要趕緊就醫。

林順隆說，至於毛孩兒是否要像人一樣做產檢，由於毛孩兒畢竟不是人，到診所檢查通常很緊張，加上如果照腹部超音波還要剃毛，也不會好好接受檢查，情緒緊迫，反而容易流產、早產。

林順隆提醒，進入夏季，貓犬容易中暑、腸胃炎，飼主應多注意。

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