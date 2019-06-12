比核廢料更恐怖！達悟作家曝蘭嶼面臨最大危機

2019-06-12 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕蘭嶼充滿海洋文化，以美麗淳樸的民風著稱，這也成為當地的觀光特色。然而有達悟族作家透露，觀光帶來的營收絕大多數都歸向資本家，導致在不久的將來，這些「外來資本家」勢必成為島嶼的主人，這在蘭嶼人眼中是比核廢料更恐怖的未來，也是日益深層、難解的困境。

達悟族作家夏曼·藍波安今天在臉書PO文，揭露昨天在蘭嶼鄉公所上演的一齣荒謬戲碼，他說，會議主持人是某知名本島大飯店的老闆，在作陪的鄉長面前，口沫橫飛地向達悟族人解釋，「為了外來旅客的需求，蘭嶼必須引進中型巴士」。

藍波安進一步指出，這齣戲碼顯示「資本家徹頭徹尾，血脈想的全然是營收利潤，而鄉長作為島主，居然甘願委屈當下屬，實在令人厭惡」，最終結局便是資本家被轟下台，而鄉長也被族人當場蔑視人格。

藍波安直言，蘭嶼目前的尊嚴全然由「還在抓魚造船，開墾種地瓜芋頭的樸實族人」撐起，但最令人擔憂的，則是「觀光帶來的營收一成是族人各自的努力，九成在少數的外來的閩南人身上，未來島嶼主人最終變成閩南人」。

藍波安認為，島上旅遊與民宿業者應組成聯盟，阻絕這種外來「加害者」卻能從受害者身上受惠得利的荒謬現狀，但他也坦言，族人對此一向無感，從而被各個擊破，這才是如今蘭嶼居民最大的危機。

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