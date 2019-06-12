秋行軍蟲攻進台灣 議員：中市府未進入狀況

2019-06-12 15:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕肆虐中國農業的秋行軍蟲攻進台灣，市議員林德宇、等人今（12）日在議會質疑市長盧秀燕的防疫工作尚未進入狀況，要求市府全面動起來，將「防疫視同作戰」，別讓秋行軍蟲造成台中的農損。市府回應，已啟動應變措施。

秋行軍蟲攻進台灣，市議員林德宇、林祈烽、施志昌、鄭功進關心台中市防疫工作，林德宇說，蘇揆己要求各縣市政府趕快動起來，但之前荔枝椿象入侵社區、學校時，就發現市府防治慢半拍；這次秋行軍蟲的相關的防疫，他質疑盧市長並未完全掌握？

林德宇強調，全台45%作物都可能被侵襲，若成災恐造成全台36億元災損，包括稻米、玉米，甚至學校操場的地毯草都有可能是秋行軍蟲的對象，離台中最近苗栗已確認，嘉義、宜蘭也有疑似案例，台中一定要將防疫視同作戰，別讓台中農作物受其損害。

農業局表示，市府已透過各區公所及農會系統宣導秋行軍蟲型態辨識及通報管道資訊，也辦理教育講習會，教導農民認識秋行軍蟲、正確防治及疫情管制等知識以及時發現即時通報。

此外，市府也成立評價委員會，如有疫情發生，將進行疫區作物損害賠償調查，辦理農民損失補償；如有確診疫情，也將成立防治應變小組，進行緊急防治處理，避免疫情擴大。市府將持續配合防檢局災害緊急應變小組，掌握最新疫情監控及防疫管制資訊。

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