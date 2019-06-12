年幼小兒麻痺行動不便 新北光華國小教師獲閱讀推手獎

2019-06-12 14:26

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市今年獲得教育部閱讀績優評選磐石學校、閱讀推手個人獎及團體獎共14件，其中，榮獲閱讀推手獎的光華國小教師蔡正雄，年幼時罹患小兒麻痺症造成行動不便，求學過程中更靠半工半讀完成學業，擔任教師後，志願擔任圖書館閱讀推動教師，應用「讀報立體化」等方式，讓學生從閱讀寫作與實際生活連結。

市長侯友宜今出席獻獎儀式表示，新北市未來4年將投入10.8億元，繼續改造及充實市轄圖書館、分館的軟硬體設備，並投資2千萬元購置多元書籍，提供民眾終身學習的地方。

蔡正雄自幼罹患小兒麻痺症造成行動不便，國中畢業學刻印章，並自己開了印章店，後期決定報考高中補校，並考上輔仁大學進修部英文系，在圖書館半工半讀完成學業。他認為，「閱讀」對於翻轉人生具有關鍵的影響力，因此擔任光華國小教師後，便志願當圖書館閱讀推動教師，讓學生從讀報、新聞報導中觀察新聞文體的組成，甚至將新聞故事搬上教室舞台演出。

另外，獲得教育部閱讀磐石學校殊榮的頂埔國小因鄰近工業區，經濟弱勢家庭比例高，校內教師也發展出「頂埔SMART閱世界」閱讀推動藍圖，包括低年級每週增加一節實驗閱讀課，並規劃6年一貫數位榮譽制度，讓學生可以透過榮譽點數，掌握閱讀學習進展等，同時也落實「卓閱藝起來」校本課程，將閱讀與美感教育結合，提升學生素養。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法