澎湖棒球名校講美國小 今年僅有一名畢業生

2019-06-12 13:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣棒壇傳奇-澎湖講美少棒，2002年勇奪亞洲盃少棒賽冠軍，以迷你小學之姿創造棒球奇蹟，與紅葉少棒傳奇並稱台灣棒壇最勵志的故事，但今年也不敵少子化衝擊，今年僅有一名畢業生許萬揚，還好後繼有人，5升6年級有9人。

位在白沙鄉講美國小，全校現僅有27位學生，算是迷你小學，卻能在校長鄭源順、教練王長壽與歷屆校長等鼎力支持下，卻能勇奪2002亞洲盃少棒賽冠軍、2011世界盃少棒賽第3名，今年雖然只有一名六年級畢業生，但卻能以五年級為主體，接連贏得桃城盃少棒賽等2項亞軍，未來相當令人看好。

今年講美國小唯一畢業生許萬揚，家中有5兄弟，排行老大，其中3兄弟就讀白沙講美國小，成為學生群中最大族群，許囊括所有23項獎項，母親及2名幼弟都到場協助，分享榮耀；雖然許力大無窮，但未參加棒球隊，未來將升上鎮海國中，鎮海國中校長吳憶如專程參加講美畢業典禮，並期許他加入鎮海航海夢想隊，成為主力水手，代表鎮海國中揚帆世界。

由於講美國小是棒球名校，今年也難敵少子化衝擊，僅有一名畢業生，讓外界擔憂後繼無人、兵源不足，還有現在棒球隊成員有18人，其中5升6年級主力球員有9人，2年級還有一位明日之星南非混血兒，運動神經相當好，今年暑假還招募數位新血轉學加入，可望在未來繼續發光發熱，延續台灣講美少棒傳奇故事，原因身體問題請辭的教練王長壽，也確定留下繼續奮鬥。

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